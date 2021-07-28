Движение по мосту через Волжскую ГЭС откроют к сентябрю
Волгоград, 28 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Масштабный капитальный ремонт на мосту Волжской ГЭС вблизи Волгограда завершат к 1 сентября 2021 года. Работы идут с опережением графика, заявил 27 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Дорожными работами на мостовом комплексе ГЭС охвачено 7,7 тысячи кв. м проезжей части. Специалисты укрепили конструкции, приступают к устройству асфальтового покрытия, толщина которого оставит 12 см. Работы на объекте, как и прежде, ведут в две смены, здесь ежедневно задействовано порядка 90 человек и 14 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, уникальный автодорожный комплекс ремонтируется впервые с момента постройки более 60 лет назад, работы разбили на три этапа. Общая площадь обновлённого дорожного полотна вместе с внутренней частью превысит 21,8 тысяи кв. м.