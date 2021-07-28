Волгоград, 28 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Масштабный капитальный ремонт на мосту Волжской ГЭС вблизи Волгограда завершат к 1 сентября 2021 года. Работы идут с опережением графика, заявил 27 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Www.volgograd.ru Мостовой переход Волжской ГЭС

Дорожными работами на мостовом комплексе ГЭС охвачено 7,7 тысячи кв. м проезжей части. Специалисты укрепили конструкции, приступают к устройству асфальтового покрытия, толщина которого оставит 12 см. Работы на объекте, как и прежде, ведут в две смены, здесь ежедневно задействовано порядка 90 человек и 14 единиц техники.

«Движение будет открыто до 1 сентября. После этого работы продолжатся внутри мостового перехода и завершатся в установленные сроки — до конца года объект будет сдан в полном объёме. Но это уже не будет мешать людям передвигаться по мосту, мы снимем нагрузку. Без введения реверсивного движения мы бы только к концу года смогли полностью открыть мост для автотранспорта. Я благодарю всех жителей Волгоградской области за терпение. Другого пути не было. Мы должны были либо вообще закрыть движение по мосту, оставив один путь через Среднюю Ахтубу, либо сохранить движение, но организовать реверсивный проезд. Это дало возможность вести работы с опережением сроков», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальный автодорожный комплекс ремонтируется впервые с момента постройки более 60 лет назад, работы разбили на три этапа. Общая площадь обновлённого дорожного полотна вместе с внутренней частью превысит 21,8 тысяи кв. м.