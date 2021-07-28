Москва, 28 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насчитывается 354 миллиона человек, заражённых гепатитами В и С, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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От гепатитов или связанных с ними осложнений умирают около 1,5 млн человек. От связанных с гепатитом заболеваний каждые 30 секунд в мире умирает один человек. Вирусы гепатита A и E чаще передаются через грязную воду, руки и продукты питания, вирусы гепатита B, C и D — через кровь.

В России, благодаря профилактическим мероприятиям, заболеваемость гепатитами В и С продолжает снижаться. В 2020 году показатели заболеваемости в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней — 0,35 и 0,66 случаев на 100 тыс. населения соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В 2021 году он проходит под девизом: «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать».

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