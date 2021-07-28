Улан-Удэ, 28 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, шестеро скончавшихся были старше 65 лет.

Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии в республике достигло 1659.

В стационарах в настоящее время лечатся 1143 пациента, 124 из которых размещены в реанимации. 65 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1560 койки: занято — 1143, свободно — 417 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,2%», — отметили в оперштабе.