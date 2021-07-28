Москва, 28 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В ряде регионов России в ближайшее время ожидаются дожди, грозы и град, местами крупный. Об этом 28 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

(сс) jarmoluk Ливень

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"В республиках Северного Кавказа — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне — сильный дождь с интенсивными периодами, гроза, град и ветер до 25 м/с. Также в Хакасии будет очень сильный дождь, гроза, крупный град и ветер 25 м/с. Это опасная погода. В южных районах Красноярского края аналогичная ситуация, в Туве тоже сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град», — приводит его слова ТАСС.

Также, как отметил синоптик, с 28 июля неблагоприятная и опасная погода ожидается на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской и Архангельской областей.

«Наиболее сложная ситуация в Северо-Западном федеральном округе. Ложбина низкого давления приведет к тому, что в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской областях будет ливневой дождь, гроза, условия для градовой деятельности со среды», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он уточнил, что в Иркутской и Новосибирской областях 28 и 29 июля ожидаются сильный дождь и гроза и добавил, что в Забайкалье сложная и опасная погода ожидается 30 июля.

«Наиболее сложная ситуация в Северо-Западном федеральном округе. Ложбина низкого давления приведет к тому, что в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской областях будет ливневой дождь, гроза, условия для градовой деятельности со среды», — подчеркнул синоптик.

Помимо того, Вильфанд добавил, что ливень и гроза, в результате которых обострится гидрологическая ситуация на Амуре, прогнозируются в ближайшее время в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в среду, 28 июля, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +26… +28 °C.