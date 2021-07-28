К мэрии Ярославля коммунисты принесли гроб
Ярославль, 28 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле 28 июля к зданию мэрии принесли похожий на гроб предмет с надписью «Общественный транспорт». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом авторы акции выразили своё отношение к транспортной реформе, которая проходит в городе. В акции приняли участие депутат муниципалитета Наталия Бобрякова, лидер движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой, племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль и другие активисты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Ярославле были изменены несколько городских маршрутов. На новые маршруты были выбраны новые перевозчики, а также нерегулируемый тариф изменён на регулируемый.
На части маршрутов вместо ПАЗов появились автобусы большой вместимости. Люди жалуются на увеличившееся время ожидания транспорта, власти обещают наладить работу.