Ярославль, 28 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле 28 июля к зданию мэрии принесли похожий на гроб предмет с надписью «Общественный транспорт». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акция в Ярославле

Таким образом авторы акции выразили своё отношение к транспортной реформе, которая проходит в городе. В акции приняли участие депутат муниципалитета Наталия Бобрякова, лидер движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой, племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль и другие активисты.

Акция в Ярославле

«Вообще, мы считаем, что в данный момент транспорт в целом в городе просто-напросто убивается и эта транспорта реформа убивает не только сам общественный транспорт, но и жизни горожан. По сути дела сейчас люди обращаются с тем, что они часами ожидают на остановках, соответственно они просто убивают свою жизнь, либо убивают свои финансы, вызывая такси. Поэтому вот решили провести такой флешмоб, показать, что они убивают общественный транспорт и жизни горожан», — рассказала депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

Акция в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Ярославле были изменены несколько городских маршрутов. На новые маршруты были выбраны новые перевозчики, а также нерегулируемый тариф изменён на регулируемый.

Акция в Ярославле

На части маршрутов вместо ПАЗов появились автобусы большой вместимости. Люди жалуются на увеличившееся время ожидания транспорта, власти обещают наладить работу.