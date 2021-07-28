Афины , 28 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Константинопольский патриарх Варфоломей не поедет на Кубу и в Гватемалу «по техническим причинам». Об этом сообщает пресс-служба патриархии.

Massimo Finizio Патриарх Константинопольский Варфоломей I

«Настоящим объявляется, что по техническим причинам отменен визит Вселенского патриарха Варфоломея на Кубу и в Гватемалу, который должен был состояться в ноябре [2021 года]», — говорится в сообщении.

Визит патриарха Варфоломея в обе латиноамериканские страны планировался сразу после поездки в США, которая пройдёт с 23 октября по 3 ноября.

Ранее приглашение Варфоломею от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля было передано послом Кубы в Турции Луисом Альберто Аморосом Нуньесом.