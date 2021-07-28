Пенза, 28 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Отец добивается возврата своей малолетней дочери из опекунской семьи, проживающей в другом регионе, сообщила в соцсетях детский омбудсмен Пензенской области Елена Столярова.

Gov.cap.ru Опека

Девочка в возрасте 1 год и 8 месяцев была передана из дома ребенка в приемную семью месяц назад. Мужчина доказал отцовство, подготовил необходимые документы и направил их в органы опеки. По месту нахождения девочки городская администрация издала постановление о прекращении опеки и расторжении договора о приемной семье с требованием передать ребенка 26 июля с 10:00 до 11:00. Ребенка до сих пор не вернули.

Елена Столярова обратилась в прокуратуру Самарской области с просьбой решить ситуацию с незаконным удержанием ребенка и вернуть дочь отцу.

ИА REGNUM напоминает, в Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Улан-Удэ по подозрению в истязании приёмного ребёнка.

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