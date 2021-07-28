Нью-Йорк, США, 28 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Компания Subaru анонсировала дебют своего нового седана WRX 2022 года на автомобильной выставке в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте компании.

Subaru Subaru WRX 2022 года

В сообщении говорится, что новый седан WRX будет представлен в Нью-Йорке 19 августа. Кроме того, автопроизводитель будет вести трансляцию с мероприятия в прямом эфире.

Пока никаких официальных подробностей о новинке не представлено. По фотографиям, которые ранее появились в Сети, можно сделать вывод, что WRX 2022 года получит новый дизайн экстерьера.

По предварительной информации, обновленный WRX оснастят V4 с турбонаддувом FA24 объемом 2,4 л. Точно такой же агрегат стоял у таких моделей, как Ascent, Legacy и Outback.

Напомним, ранее компания Subaru представила на российском авторынке кроссовер Outback шестого поколения.

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