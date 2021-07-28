Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 28 июля ожидается теплая погода, которая сменится кратковременными дождями, грозами с сильными порывами ветра и градом, сообщает 28 июля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

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По прогнозу, днем в среду, 28 июля, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град. Ветер днем юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем будет в районе +27…+29 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Как напомнил ИА REGNUM главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, сегодня для города интересная дата — 11 лет назад, 28 июля 2010 года, в Санкт-Петербурге температура воздуха впервые в истории достигла +35 градусов.

«Больше таких значений за эти годы не наблюдалось. И только 23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге отмечено второе превышение 35 градусной отметки, — рассказал собеседник агентства. — Максимум дневной температуры в городе, за весь ряд инструментальных наблюдений, составил 37,1 градусов, а наблюдался он 7 августа 2010 года».