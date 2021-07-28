Барнаул, 28 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Строительство социальных объектов в сибирских регионах в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм находится на постоянном контроле социально-экономического блока аппарата полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщается на сайте полпредства.

Строительство

По официальным данным, на территории Сибири продолжается возведение четырёх крупных объектов здравоохранения.

Так, в соответствии с графиком работы ведутся на строительстве радиологического корпуса в Хакасии и многопрофильной больницы в городе Междуреченск Кемеровской области.

При этом есть риски незавершения всех работ в плановый период при возведении онкологического диспансера в Томской области — объект должен быть сдан до конца 2021 года.

«Наиболее сложная ситуация складывается при строительстве противотуберкулезного диспансера в Алтайском крае, где в связи с корректировкой документации и сменой подрядчика работы затянулись», — говорится в официальном сообщении.

Руководителям региональных органов исполнительной власти рекомендовали провести аудит для выявления возможности наращивания темпов строительства объектов соцсферы.