Москва, 28 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В РФ нет предпосылок для серьезного роста цен на чеснок, лимоны и лаймы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала новость о падении цен на чеснок и лаймы.

Дарья Драй ИА REGNUM Чеснок в магазине Петербурга

«Сезонное снижение цен затронет данные виды продовольствия. Рост импорта лимонов, увеличение в нашей стране посевных площадей под чеснок в текущем году способствуют стабилизации предложения. Отсутствие ажиотажного спроса также не создает предпосылок для роста цен, — сказала она. — Снижение цен будет зависеть от прогнозов на урожай данных культур, регулярности и объемов импортных поставок, динамики курса национальной валюты. Немаловажный фактор (как и по другим видам продовольственных товаров) — роль оптовых посредников и торговых сетей в формировании розничных цен. Вероятно, снижение цен будет в диапазоне 3−5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала о том, как изменялись цены на чеснок в РФ в 2020 году.