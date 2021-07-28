Москва, 28 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В среду, 28 июля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +26… +28 °C. Об этом 28 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Дождливая погода

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Кроме этого отмечается, что в Московской области ожидается местами умеренный дождь. Южный ветер будет дуть в городе со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление составит 747 мм рт. столба.

Помимо того, указывается, что в ночь на 29 июля в Москве ожидается облачная погода и местами гроза. Температура воздуха в столице составит +16… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что дождливая погода придёт в центр европейской части России в среду, 28 июля, и сохранится до конца месяца.