Биробиджан, 28 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн в ходе совещания по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, которое провёл 27 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин, обратил внимание на нехватку финансирования для строительства в регионе защитных гидротехнических сооружений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Для защиты от паводка необходимо построить или реконструировать такие объекты в Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах. Для этого требуется финансирование в сумме 3,2 млрд рублей. В рамках софинансирования Еврейская АО должна выделить 817 млн рублей. По словам Гольдштейна, эта сумма для региона является неподъёмной.

Губернатор пожаловался Мишустину на то, что Росводресурсы отказываются финансировать из федерального бюджета расходы, связанные со переустройством сетей инженерно-технического обеспечения, пересекающихся с дамбами, реконструкцией автомобильных дорог, проходящих по телу дамбы, а также приобретением мобильного насосного оборудования.

«Прошу Вашего поручения в адрес Минприроды Российской Федерации, уважаемый Михаил Владимирович, о снижении уровня софинансирования до 1% с обязательным включением в стоимость всех расходов, необходимых для строительства, учтённых в проектной документации», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объём ущерба от паводков на Дальнем Востоке в 2021 году оценивается в 7,9 млрд рублей, заявил в Южно-Сахалинске полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании 27 июля о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.