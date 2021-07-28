Москва, 28 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В 2021 году рост цен на чеснок был отмечен только в I квартале, а уже в июне началось их сезонное понижение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала новость о падении цен на чеснок и лаймы.

Bicanski Лайм

«Ситуация с этими продуктами аналогична ситуации с лимонами. Ажиотажный спрос, задержки импортных поставок в период локдауна привели к неконтролируемому росту цен на эти продукты. После резкого скачка в апреле прошлого года (на 25,7%) розничные цены на чеснок снизились в мае на 17,3%, а в июне еще на 13,3% и в июле вернулись практически к январскому уровню. В дальнейшем они оставались относительно стабильными до конца 2020 года. Рост цен на чеснок отмечен только в I квартале текущего года, уже в июне — их сезонное снижение, — сказала Долгова. — В 2021 году нет ажиотажного спроса как на чеснок, так и на лаймы. Последние не относятся к товарам первой необходимости, люди с невысокими доходами покупают их очень редко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова объяснила, чем был вызван дефицит лимонов в РФ.