Экономист объяснила, что в РФ спровоцировало дефицит лимонов
Москва, 28 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Лимоны в России дешевеют, но это не сезонное понижение цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
«В самом начале пандемии, когда коронавирус воспринимался как новая разновидность гриппа, подавляющее большинство людей бросилось покупать именно те продукты, которые обычно используют для лечения сезонных ОРВИ и гриппа — лимоны, чеснок, имбирь. Ажиотажный рост спроса, локдаун, разрыв логистических связей, задержка импортных поставок привели к дефициту лимонов в торговле и к взрывному росту цен: в апреле 2020 года лимоны подорожали на 151% (или в 2,5 раза) по сравнению с мартом, в результате розничная цена достигла 349,71 рублей за килограмм. Но уже в мае 2020 года цены упали на 33,6%, в июне — еще на 29,4%», — сказала Долгова.
В дальнейшем, как пояснила эксперт, цены на лимоны снижались небольшими темпами.
«Их рост отмечен лишь в мае 2021 года — на 12,8%. В июне цены практически не изменились. Отсутствие ажиотажного спроса, рост импорта, а следовательно, и рост предложения в торговле способствовали относительной стабилизации цен на данный продукт», — сказала Долгова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что зафиксированное в РФ снижение цен на лимоны никак не связано с рынком продовольствия или их урожайностью.