Москва, 28 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Лимоны в России дешевеют, но это не сезонное понижение цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Дарья Драй ИА REGNUM Лимоны в магазине Петербурга

«В самом начале пандемии, когда коронавирус воспринимался как новая разновидность гриппа, подавляющее большинство людей бросилось покупать именно те продукты, которые обычно используют для лечения сезонных ОРВИ и гриппа — лимоны, чеснок, имбирь. Ажиотажный рост спроса, локдаун, разрыв логистических связей, задержка импортных поставок привели к дефициту лимонов в торговле и к взрывному росту цен: в апреле 2020 года лимоны подорожали на 151% (или в 2,5 раза) по сравнению с мартом, в результате розничная цена достигла 349,71 рублей за килограмм. Но уже в мае 2020 года цены упали на 33,6%, в июне — еще на 29,4%», — сказала Долгова.

В дальнейшем, как пояснила эксперт, цены на лимоны снижались небольшими темпами.

«Их рост отмечен лишь в мае 2021 года — на 12,8%. В июне цены практически не изменились. Отсутствие ажиотажного спроса, рост импорта, а следовательно, и рост предложения в торговле способствовали относительной стабилизации цен на данный продукт», — сказала Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что зафиксированное в РФ снижение цен на лимоны никак не связано с рынком продовольствия или их урожайностью.