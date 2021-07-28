Горно-Алтайск, 28 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай состоялись первые в России соревнования по экстремальному триатлону на полной «железной» дистанции в 226 км. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, Wild Siberia Xtreme Triathlon стала частью главной мировой серии экстремальных триатлонов — XTRI WORLD TOUR.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Гонки серии XTRI проводятся в красивейших местах планеты, в том числе в Норвегии, Непале. Италии, Бразилии и так далее. Теперь в их число попала Россия. В соревнованиях на Алтае спортсменам нужно было преодолеть 226 км за 16 часов.

«На первом этапе спортсмены плыли 3,2 километра в холодной воде озера Чейбеккель, расположенного на высоте 1816 метров над уровнем моря. Далее преодолевали 180 км на велосипеде по Чуйскому тракту, после чего им предстоял «вертикальный» марафонский забег в 42 километра на вершину горы Акташского ретранслятора с высшей точкой в 3038 метров», — отметили в правительстве.

В гонках приняли участие 68 спортсменов. При этом запросов на участие было больше, однако из-за сложной эпидситуации, участвовать смогли лишь представители России и стран СНГ.