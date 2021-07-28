* Insider — запрещённая в России организация

Москва, 28 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Главный редактор The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила 28 июля адвокат Сталина Гуревич, его обвиняют в клевете на нидерландского журналиста.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

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Правозащитник уточнила, что уголовное дело в отношении Доброхотова было возбуждено после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.

«Всё началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа», — пояснила в беседе с ТАСС Гуревич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция пришла с обысками к главному редактору интернет-издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) Роману Доброхотову.

Напомним, 23 июля издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) и пятеро журналистов были внесены Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов. Главред издания Роман Доброхотов заявил, что издание «само собой, продолжит работу».