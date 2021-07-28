Канберра, 28 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Некоторые жители Австралии, скорее всего, еще долгое время будут ждать своей очереди на вакцинацию от COVID-19, поскольку ожидаемая поставка 51 миллиона доз вакцины Novavax откладывается до следующего года. Об этом 27 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Defense.gov Вакцина

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Ранее Novavax, биотехнологическая компания, базирующаяся в Соединенных Штатах, заключила контракт с федеральным правительством Австралии о поставке 51 миллиона доз своей двухкомпонентной вакцины к началу 2021 года. Однако серьезные задержки вынудили Novavax отложить доставку препарата до 2022 года.

На слушаниях парламентского комитета по борьбе с COVID-19 23 июля глава Минздрава Австралии Брендан Мерфи признал, что без четкого графика производства вакцины Novavax и ее доставки правительство не будет включать данный препарат в свои планы по вакцинации населения.

«Но они по-прежнему обещают, что предоставят нам некоторое количество доз в четвертом квартале (2020 года — прим. ИА REGNUM)», — отметил Мерфи.