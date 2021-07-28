Уфа, 28 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Один лесной пожар зарегистрирован за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства лесного хозяйства.

Лесной пожар

Сообщается, что в Баймакском лесничестве огонь прошелся по площади 1,7 га. На борьбу с огненной стихией были подняты 12 огнеборцев на четырех единицах техники. Им удалось локализовать пожар.

Отмечается, что с 15 апреля по 28 июля текущего года в республике зарегистрировано 229 лесных пожаров. При этом 105 лесных пожаров возникли из-за природных факторов, а 84 — из-за неосторожного обращения людей с огнем. В результате огонь прошелся по площади 2727,2 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили три лесных пожара.