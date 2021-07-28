Баку, , 10:10 — REGNUM Власти Азербайджана приняли предложение России о прекращении огня на границе с Арменией с 10:00 (09:00 мск) 28 июля. Об этом 28 июля сообщили в минобороны республики.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нами была принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени», — говорится в заявлении, опубликованном на странице минобороны Азербайджана в Facebook.

При этом в ведомстве добавили, что Армения продолжает «нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, дополнительно используя танки и 120-мм минометы».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля минобороны Азербайджана заявило о ранении двух военнослужащих ВС страны в результате обстрела на границе с Арменией. По данным ведомства, подразделения вооружённых сил Азербайджана предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек ВС Армении и продолжат ответные меры на действия армянских военных в направлении Кельбаджарского района.

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