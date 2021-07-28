Киев, 28 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Александровской больнице Киева скончался один из шести пациентов с подтверждённым «Дельта"-штаммом коронавируса. Об этом заявила директор медучреждения Людмила Антоненко в комментарии телеканалу «Киев».

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Она рассказала, что четверо из шести заражённых недавно вернулись из России, двое заразились в Киеве.

Антоненко отметила, что у пациентов со штаммом «Дельта» болезнь протекает быстрее и в более тяжёлой форме — на вторые-третьи сутки после госпитализации они не могут самостоятельно дышать. Возраст заражённых — 30−40 лет.

Чиновник также предположила, что заболеваемость в Киеве может возрасти после проведения массового крестного хода в честь 1033 годовщины крещения Руси.

Напомним, по подсчётам представителей Украинской православной церкви (УПЦ), крестный ход в Киеве собрал более 350 тыс. человек.

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