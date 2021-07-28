Канберра, 28 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. 90% зданий в районах Австралии, подверженных лесным пожарам, не устойчивы к сильному натиску стихии, а молодые восстанавливающиеся леса после крупных пожаров 2019—2020 годов подвержены повышенному риску возгорания. К такому выводу пришли в парламентском комитете Австралии после слушаний 28 июля. В то же время в научно-исследовательском центре Per Capita полагают, что существенную долю риска для повторения событий годичной давности несет в себе изменение климата. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Олег Кугаев Пожар

«Вероятность экстремальных или катастрофических бедствий, связанных с изменением климата, резко возрастает», — заявил экономист Per Capita Мэтт Ллойд-Кейп во время заседания комитета по расследованию лесных пожаров 2019—2020 гг.

«Кризисы, такие как «Черное лето» 2019−2020 годов, станут более частыми, опасными и более дорогостоящими по мере усиления последствий изменения климата», — добавил Ллойд-Кейп.

Напомним, что лесные пожары 2019—2020 годов в Австралии стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений.