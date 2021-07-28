Ярославль, 28 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Центральное управление Ростехнадзора возбудило дела об административном правонарушении по итогам проверки ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Σ64 Линия электропередачи

Дела возбуждены по итогам внеплановой проверки после несчастного случая со смертельным исходом. Подробности гибели человека не сообщаются, известно, что он погиб 11 мая этого года. В ходе проверки сотрудники Ростехнадзора нашли целый ряд нарушений и возбудили дела по статье КоАП «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо‑ и энергопотребляющих установок».

«В ходе проверочных мероприятий выявлено более 50 нарушений требований Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики. Установлено, что юридическим лицом не выполняются капитальные ремонты линий электропередачи 0,4−10кВ и трансформаторных подстанций ТП 0,4−10кВ согласно годовым графикам», — сообщили в Ростехнадзоре.

Сотрудники ведомства проанализировали несчастные случаи, произошедшие в 2017 и 2021 годах. По мнению, Ростехнадзора, ярославские энергетики регулярно нарушали технику безопасности.

«Выявлено систематическое непроведение организационных и технических мероприятий работниками ПАО «МРСК Центра», выразившееся в невыполнении требований по установке переносных заземлений при выполнении аварийно-восстановительных работ, самовольном проведении работ в действующих электроустановках, неприменении средств индивидуальной защиты», — сообщили в Ростехнадзоре.

Специалисты выявили «неудовлетворительное техническое состояние, несвоевременное проведение ремонтов электрооборудования», которое приводит «к отказам в работе и негативным последствиям».