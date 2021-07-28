На «МРСК Центра» – «Ярэнерго» завели дела после гибели человека
Ярославль, 28 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Центральное управление Ростехнадзора возбудило дела об административном правонарушении по итогам проверки ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Дела возбуждены по итогам внеплановой проверки после несчастного случая со смертельным исходом. Подробности гибели человека не сообщаются, известно, что он погиб 11 мая этого года. В ходе проверки сотрудники Ростехнадзора нашли целый ряд нарушений и возбудили дела по статье КоАП «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо‑ и энергопотребляющих установок».
Сотрудники ведомства проанализировали несчастные случаи, произошедшие в 2017 и 2021 годах. По мнению, Ростехнадзора, ярославские энергетики регулярно нарушали технику безопасности.
Специалисты выявили «неудовлетворительное техническое состояние, несвоевременное проведение ремонтов электрооборудования», которое приводит «к отказам в работе и негативным последствиям».