Екатеринбург, 28 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Реконструкцию екатеринбургского парка имени XXII Партсъезда закончат ко Дню города. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда территории.

Екатеринбург.рф Парк имени XXII Партсъезда

Ранее ожидалось, что обновление парка продлится до 25 ноября, но теперь стоит новый срок окончания работ — 14 августа.

Зелёную территорию благоустраивали в два этапа — в 2020 и 2021 году. В рамках второго этапа рабочие завершили установку опор освещения, а также уложили пешеходные и беговые дорожки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр пообещал оставить открытым для горожан парк Уральского государственного университета путей сообщения.