Берн, 28 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В период с 20 по 27 июля количество стран, где циркулирует штамм коронавируса «Дельта», который, по мнению ученых, отличается повышенной заразностью, увеличилось со 124 до 132. Об этом 28 июля сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«132 страны и территории, в том числе 8 новых, сообщили о случаях заражения вариантом «Дельта», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что география циркуляции штаммов четырех разновидностей SARS-CoV-2 («Альфа», «Бета», «Гмма» и «Дельта»), отнесенных к категории вызывающих обеспокоенность вариантов, продолжает увеличиваться.

Кроме этого, отмечается, что за прошедшие семь дней заболеваемость COVID-19 на планете Земля возросла на 8% и за этот период было выявлено свыше 3,8 млн подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 194 608 040.

Кроме этого, добавляется, что за это же время в мире от нового заболевания скончались свыше 69 тыс. пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 4 170 155.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что требование о вакцинации от коронавирусной инфекции для всех федеральных госслужащих в США может быть введено 29 июля.