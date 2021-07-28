Канберра, 28 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. 28 июля федеральное правительство Австралии объявило о новых мерах поддержки работающих граждан и предприятий на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В Национальном банке Австралии (NAB) одобрили данное заявление премьер-министра Скотта Моррисона о предоставлении дополнительной государственной поддержки. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

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«Малые бизнесы по всей Австралии были невероятно устойчивыми во время этой пандемии, но это является жизненно важным для тех предприятий, которым пришлось нести большие расходы, поддерживая нашу безопасность», — говорится в заявлении исполнительного директора NAB Group Эндрю Ирвина.

«Все банкиры группы NAB по всей Австралии готовы помочь тем, кто пострадал от этой пандемии», — подчеркнул Ирвин.

В то же время Ирвин отметил, что его банк готов также оказать финансовую поддержку для проведения кампании по вакцинации, поскольку «выход из этого положения зависит от иммунизации большего числа людей».