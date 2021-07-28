Оренбург, 28 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Оренбургской области суд вынес приговор в отношении мужчины, который признан виновным в жестоком обращении с собакой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

Мужчина приговорен к исправительным работам на срок восемь месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пьяный оренбуржец выбросил собаку со второго этажа дома. Впоследствии живодер добил животное.