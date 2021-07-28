Канберра, , 10:22 — REGNUM Сенатор Либеральной партии от австралийского штата Квинсленд Джерард Ренник не будет принимать участие в новом тренинге по профилактике сексуальных домогательств для парламентариев, заявив, что идея стыдить тех, кто отказывается от прохождения подобных курсов, сама по себе является харассментом. Об этом 28 июля сообщил новостной портал News.com.au.

Борьба с харассментом в вузах обходит стороной самых «уязвимых Hseu.org.sg

«Я не собираюсь на него регистрироваться», — заявил Ренник в интервью NCA NewsWire.

«Я посетил Марш женщин в Канберре в начале этого года, чтобы выразить свою поддержку работающим женщинам (и другим категориям женщин) и осудить все формы харассмента … Если федеральное правительство хочет серьезно заняться помощью женщинам, то оно может рассмотреть вопрос о финансировании восстановления родильных домов в Квинсленде, 30 с лишним из которых были закрыты лейбористами за последние 30 лет», — объяснил свою позицию Ренник.

Ранее федеральное правительство Австралии объявило, что персональные тренинги по вопросам харассмента станут обязательными для министров и сотрудников, входящих в группу правящих партий.