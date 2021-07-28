Москва, , 09:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал бизнесмена Павла Грудинина не вступать в КПРФ — партию, которую, по мнению политика, могут запретить как экстремистскую.

Опасность

«И КПРФ могу запретить. Это партия экстремистского характера, радикального формата действий. Они готовы обречь нашу страну на продолжение пандемии. Они ведь против принятия мер по борьбе с коронавирусом», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

«Павел Николаевич, остановитесь вовремя. Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья. Вы же знаете, что КПРФ как наследница КПСС отвечает за все преступления, совершенные с 1917 года, когда большевики пришли к власти, и по 1991 год, когда эта партия была запрещена», — указывает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин был исключён ЦИК из предвыборного списка партии. Центризбирком исключил Грудинина после обращения его бывшей жены, заявившей, что у бизнесмена есть доля в иностранной компании.

После этого Грудинин заявил о намерении вступить в КПРФ.

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