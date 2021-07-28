Якутск, , 10:38 — REGNUM В Якутии централизованное видеонаблюдение с онлайн-трансляцией будут все три дня голосования вести во всех избирательных участках. Наблюдатели за ходом голосования будут следить на видеостене в Общественном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате республики 28 июля.

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Видеонаблюдением будут охвачены 68% избирателей в 277 избирательных участках. Онлайн-видеотрансляцией также будут обеспечены все три дня голосования 35 территориальных избирательных комиссий. Во всех остальных избирательных участках будет применяться оффлайн видеофиксация хода голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области будут вести видеотрансляцию на избирательных участках в течении трёх дней голосования в сентябре 2021 года.