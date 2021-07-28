Севастополь, , 09:58 — REGNUM Спасательное буксирное судно (СБС) Черноморского флота (ЧФ) «Капитан Гурьев» совершает первый морской переход из Новороссийска в Оманский залив. В августе там пройдёт конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021», сообщает 28 июля пресс-служба флота.

Суэцкий канал H Nawara

Судно «Капитан Гурьев» уже прошло Суэцкий канал и вышло в Красное море. Буксир входит в отряд спасательных судов Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

«Капитан Гурьев» станет штабным судном для сборной команды российского Военно-морского флота, которая примет участие в международном конкурсе «Глубина-2021». Конкурс проведёт на своей территории в августе Исламская Республика Иран.

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