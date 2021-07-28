Чита, 28 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в результате паводков пострадали девять избирательных участков. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Светлана Судакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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В настоящее время ведутся восстановительные работы. В связи с этим губернатор Александр Осипов попросил краевых и районных руководителей сообщать ему обо всех проблемах, чтобы решать их своевременно.

«Ситуация с паводками не должна повлиять на качество проведения выборов», — отметил глава региона.

Добавим, что в Единый день голосования 19 сентября в Забайкалье состоятся выборы депутатов Госдумы, довыборы депутатов законодательного собрания региона, а также выборы в ряде районов.

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