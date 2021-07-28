Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Руководство Грузии заинтересовано в том, чтобы на выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре, приехало больше иностранных наблюдателей. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 27 июля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с посетившим Тбилиси председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Риком Демсом.

Выборы в Грузии (сс) Congress of local and regional authorities

«Премьер-министр обратился к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой, чтобы от ПАСЕ прибыло как можно больше наблюдателей», — говорится в публикации пресс-службы.

Как отметил Гарибашвили, это нужно для того, чтобы исключить «спекуляции» по поводу итогов выборов. Он добавил, что соглашение от 19 апреля между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, до сих пор подписали не все лидеры оппозиционных партий.

Напомним, если в ходе выборов в органы местного самоуправления в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» наберёт менее 43%, то ей придётся объявлять досрочные парламентские выборы в 2022 году. В «Мечте» пошли на такую уступку оппозиции, чтобы снизить напряжение между властями и оппозицией.

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