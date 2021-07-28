Мурино, Ленинградская область, 28 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В примыкающем к Петербургу городе Мурино Ленинградской области две женщины вступили в рукопашную схватку после того, как одна из них сделала замечание другой и попыталась убрать её детскую коляску с газона у детской площадки, которая «только для жителей ЖК». Об инциденте рассказала одна из потерпевших Инна Ш. в социальной сети.

Vk.com В Мурино из-за прогулки не на «своей» площадке подрались две женщины (цитата со страницы в соцсети)

Свои слова женщина подтвердила видеозаписью с мобильного телефона, сделанной сразу после драки. По словам Инны, словесная перепалка, переросшая в драку, произошла днем 19 июля в соседнем от ее дома дворе на Скандинавском проспекте в Мурино. Женщина вместе с детьми пошла гулять на детскую площадку, поставив коляску передними колесами на газон возле качелей, что не понравилось проходившей мимо пенсионерке.

«Женщина в белом (не представилась, предположительно ее зовут Лидия) вместе со своей подругой-соседкой ходит по двору дома на Скандинавском//Привокзальной площади в Мурино и считает своей миссией «чистить» двор, — поделилась Инна. — В грубой форме попросила убрать коляску и тут же начала спрашивать где я проживаю. Я отвечать толком не стала и в ту же минуту она приблизилась к коляске, чтобы ее убрать. Я побежала со словами «что вы делаете» за что получила толчок рукой в мое плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме».

После чего на глазах у испуганных детей между женщинами началась потасовка. В результате у обеих были порваны платья, у Инны выдран ноготь, царапины на теле и ссадина на губе, а у ее оппонентки — царапина на руке.

«Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор и они за него платят. Мне там не место, — продолжила рассказ Инна. — Пришёл управляющий ЖК «Эланд», пытался разобраться в произошедшем, на что дамы получили ответ: «площадка — общественное пространство, она для всех детей. Главное, чтобы не ломали». Они утверждали, что это их земля».

В результате Инна зафиксировала побои и написала заявление в полицию, то же самое сделала и ее оппонентка.

Читайте также: Прокуратура вслед за СКР проверит инцидент на детской площадке в Петербурге

Напомним, это не первый конфликт из-за использования «посторонними» общественного пространства жилого комплекса. Ранее ИА REGNUM сообщало, как на детской площадке ЖК «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге местная жительница пыталась прогнать группу детей с воспитателями Центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница». Женщине не понравилось, что дети-аутисты пугают ее ребенка своим «молчанием, мычанием и криками». По факту конфликта прокуратура и Следственный комитет начали проверку.