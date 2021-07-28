Сидней, Австралия, 28 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В связи с невозможностью на данный момент остановить распространение коронавирусной инфекции локдаун в районе Большого Сиднея будет продлен на четыре недели и будет действовать как минимум до конца августа. Об этом, как передает телеканал Nine News, заявила 28 июля премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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«В последние несколько дней для нас представлялось невозможным снять локдаун завтра или в пятницу, и … для правительства Нового Южного Уэльса также было бы нереалистично принять подобное решение в следующие две недели, учитывая обстоятельства», — заявила Бережиклян.

За последние 24 часа в штате было зарегистрировано 177 новых случаев заболевания COVID-19. Локдаун в регионе продлится еще четыре недели, до 28 августа. Дистанционное обучение также продлевается на четыре недели.

«Мы понимаем, какой это стресс для родителей», — заверила премьер-министр штата.