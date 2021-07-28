Москва, 28 июля 2021, 09:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом он заявил 27 июля в комментарии ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Мендель опубликовала видеозапись, на которой видно, как она наносит дарственную надпись на свою книгу пред отправкой Дмитрию Пескову. Мендель отметила, что в её книге содержится много важной информации об Украине, которую следует знать пресс-секретарю президента РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Бывшая пресс-секретарь Зеленского отправила свою книгу Пескову