Москва, , 09:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом он заявил 27 июля в комментарии ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Мендель опубликовала видеозапись, на которой видно, как она наносит дарственную надпись на свою книгу пред отправкой Дмитрию Пескову. Мендель отметила, что в её книге содержится много важной информации об Украине, которую следует знать пресс-секретарю президента РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшая пресс-секретарь Зеленского отправила свою книгу Пескову