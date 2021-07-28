Москва, 28 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с книгой бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом он заявил 27 июля в комментарии ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь!» — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Мендель опубликовала видеозапись, на которой видно, как она наносит дарственную надпись на свою книгу пред отправкой Дмитрию Пескову. Мендель отметила, что в её книге содержится много важной информации об Украине, которую следует знать пресс-секретарю президента РФ.