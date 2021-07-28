Орск, Оренбургская область, 28 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области житель Орска предстанет перед судом за уклонение от таможенных платежей в крупном размере, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На мерседесе

По данным ведомства, 29-летний мужчина в ноябре 2020 года через международный автомобильный пункт пропуска «Адлер» Краснодарской таможни ввез на территорию России автомобиль Mercedes-Benz S600. При этом таможенникам были предоставлены недостоверные сведения о цели использования транспорта — якобы для международной перевозки. Между тем, как выяснилось, фактически автомобиль приобретен для личного пользования.

Орчанина обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Орска.