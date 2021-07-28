Канберра, 28 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen и компания Walkinshaw Automotive Group представили полноприводную версию модели Amarok W580X. Об этом сообщает пресс-служба Walkinshaw.

Walkinshaw Volkswagen Amarok W580

В качестве силовой установки у новой машины будет трёхлитровый двигатель максимальной производительностью 258 «лошадей» (580 Нм). При этом данный показатель можно увеличить за счет режима Overboost до 780 Нм.

Крутящий момент от мотора обновлённой модели Amarok W580X будет передаваться на обе оси через восьмискоростную автоматическую трансмиссию ZF.

Более подробные технические характеристики о будущей новинке Volkswagen появятся перед стартом продаж. Дебют вседорожника W580X состоится весной 2022 года на авторынке Австралии.

Ранее Volkswagen представил в США «финальную» версию седана Passat. Теперь автокомпания будет собирать в этой стране только электрокары автомобилей и машины сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

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