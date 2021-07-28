Архангельск, 28 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Белом море во время шторма погибли рыбаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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По данным ведомства, трагедия произошла накануне ночью, 27 июля, в Мезенской губе. В моторной лодке находились три рыбака. Одному из мужчин удалось спастись, тело 52-летнего жителя Мезенского района извлечено из воды, 38-летнего рыбака разыскивают как без вести пропавшего.

Еще один трагический случай произошел в Холмогорском районе — каракат перевернулся при переправе через реку. В результате происшествия погиб 59-летний житель Мурманской области.

По данным фактам СК проводит доследственные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в Архангельской области утонули 10 детей.