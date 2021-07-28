Москва, 28 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Москве с начала действия программы реновации построено и введено в эксплуатацию 130 домов площадью порядка 1,7 млн кв. метров. 107 новостроек переданы под заселение, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в настоящее время продолжается строительство 165 домов площадью 2,5 млн кв. метров. Проектируется ещё 141 дом площадью 2,8 млн кв. метров.

Бочкарёв добавил, что завершён снос 56 старых пятиэтажек. Ключи от новых квартир получили более 35 тыс. человек. Всего с момента старта программы реновации из 290 старых домов переселены 43,9 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие 2−3 года в Москве планируется увеличить ввод жилья по реновации вдвое.

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