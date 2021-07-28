Иркутск, 28 июля 2021, 09:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 28 июля, в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В мероприятии также будут участвовать рабочие, специалисты по эксплуатации, руководители «РЖД» и «УСК Мост».
Напомним, что новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.
Строительство было начато в 2014 году — в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба.
Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых «узких» мест на БАМе. Теперь движение станет двухпутным.
На строительстве было задействовано 1,5 тыс. человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств.