Иркутск, 28 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сегодня, 28 июля, в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Technologiya.ru Байкальский железнодорожный тоннель

В мероприятии также будут участвовать рабочие, специалисты по эксплуатации, руководители «РЖД» и «УСК Мост».

Напомним, что новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.

Строительство было начато в 2014 году — в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба.

Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых «узких» мест на БАМе. Теперь движение станет двухпутным.

На строительстве было задействовано 1,5 тыс. человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств.