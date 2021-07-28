Уфа, 28 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Три терминала международного аэропорта «Уфа» намерены объединить в единую архитектурную концепцию. Об этом 28 июля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Петр Данилов ИА Красная Весна В аэропорту

По его словам, недавно уфимский аэропорт первым среди воздушных гаваней Приволжского федерального округа принял двухмиллионного пассажира.

«Мы достигли этого уровня на неделю раньше, чем в докоронавирусном, 2019 году», — сообщил Хабиров.

Он также напомнил, что после завершения строительства нового корпуса внутренних воздушных линий общая площадь терминала выросла более, чем в два раза (до 29 тысяч кв. метров), кроме этого, увеличилась пропускная способность с 600 до 1200 человек в час.

Хабиров сообщил, что в 2022—2023 годах планируется объединить три терминала в единую архитектурную концепцию. Кроме этого, планируется обновить центральный сектор привокзальной площади.

«По сути, уфимский аэропорт становится одним из самых современных и комфортных в России, выходим мы по качеству обслуживания и на международный уровень. Главное — комфорт и безопасность пассажиров», — заявил глава республики.

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