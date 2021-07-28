Екатеринбург, 28 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Екатеринбург поездом Санкт-Петербург — Тюмень прибыли трое детей с признаками пищевого отравления. Их госпитализировали, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление

Сейчас надзорное ведомство ведёт проверку по данному факту. По предварительным данным, 18 детей и двое взрослых питались перед поездкой в одном из отелей Петербурга. В пути они почувствовали себя плохо. Некоторых сняли с поезда на станциях Киров и Шарья.

Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области взял в поезде пробы и образцы воды. Результаты проверки контролирует лично Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.