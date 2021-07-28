Пермь, 28 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Пермский край возобновляет обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Лекарства от COVID-19

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На закупку лекарств регион получил почти 96 млн рублей из федерального бюджета, еще 24,2 млн рублей предусмотрено в региональной казне. По словам главы министерства здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень, выделенных денежных средств достаточно для обеспечения препаратами пациентов на период до двух месяцев.

В течение недели (с 28 июля) лекарства поступят в поликлиники для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам, проходящим лечение от COVID-19.

Добавим, ранее из резервного фонда правительства РФ Пермскому краю выделялось свыше 200,5 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Это позволило бесплатно обеспечить 51 411 пациентов лекарствами с ноября 2020 по июль 2021 года.