Москва, 28 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Полномочия российских ЗАГСов расширены Министерством юстиции России, и теперь они могут зарегистрировать брак на дому или в больницах. Соответствующий приказ российского ведомства обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kalugasvadba.ru Регистрация брака

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в опубликованном документе.

При этом в приказе не уточняется, какие именно обстоятельства для того, чтобы заключить брак, являются особыми.

Также в нём отмечается, что специалист ЗАГСа, в случае наличия отказа от заключения брака, должен сообщить об этом заявителям и затем выдать письменный отказ. Последний можно будет обжаловать в суде.

«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», — также говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о том, что отметки в паспорте гражданина России о регистрации брака и о детях будут ставиться добровольно.