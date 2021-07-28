Сухум, 28 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. 167 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 27 июля в ходе 559 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Mos.ru В больнице

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 305 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 81 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 21 417 носителей SARS-CoV-2. Из них 17 235 признаны выздоровевшими, в том числе 245 — за последние сутки. Всего в стране скончались 294 пациента с диагнозом COVID-19, в течение последних суток таких случаев зарегистрировано не было.

Стоит отметить, что в течение 26 июля в Абхазии выявили 189 новых носителей коронавируса в результате 559 исследований. Темпы распространения коронавируса в республике превысили пиковые показатели 2020 года.