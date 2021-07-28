Баку, , 09:39 — REGNUM Подразделения вооружённых сил Азербайджана предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек ВС Армении и продолжат ответные меры на действия армянских военных в направлении Кельбаджарского района. Об этом 28 июля заявили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

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«Азербайджанская армия продолжает принимать ответные меры с целью пресечения провокации, начатой вооружёнными силами Армении в ночь на 28 июля в направлении Кельбаджарского района», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

При этом в министерстве опровергли сообщения о «якобы нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении». В минобороны Азербайджана указали на то, что они «не соответствуют действительности и носят исключительно дезинформационный характер».

"Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран с целью военной авантюры и в цивилизованно начать переговоры по делимитации государственной границы», — заявили в минобороны.

В ведомстве также возложили ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе на военно-политическое руководство Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Азербайджана заявило о ранении двух военнослужащих ВС страны в результате обстрела на границе с Арменией. Им была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.