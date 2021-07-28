Москва, 28 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Проблемами в работе механизмов демократии пользуются проходимцы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Глава столицы ответил на вопрос о ситуации в сфере ЖКХ и использовании платформы «Электронный дом». Видео размещено 28 июля в личном блоге Собянина.

По мнению мэра, демократия и самоуправление ничего не стоят, если гражданин не может управлять собственным домом, не может сменить управляющую компанию, «которая вас обдирает».

«Пойдите, соберите жителей одного подъезда, одного дома. Да вы никогда не соберёте! Собирали под реновацию, когда речь вообще идёт об их собственности, и то собрать очень сложно было. А просто так — невозможно, — сказал Собянин. — Этим пользуются проходимцы всякого рода, управляющие компании недобросовестные».

По мнению мэра, условия, при которых собственники не могут собраться, создаются умышленно.